Sport e Shoah: l'Anpi celebra la Giornata della Memoria

L'Anpi di Vanzaghello ha organizzato per domenica 29 gennaio la commemorazione della Giornata della Memoria dedicata al tema "Sport e Shoah".

Sport e Shoah: la Giornata della memoria

Anche quest'anno Anpi Vanzaghello commemora la giornata della memoria, Domenica 29 Gennaio a partire dalle ore 10 circa, in collaborazione con Atletica Vanzaghello presso la Biblioteca di via Matteotti (ex C.A.G.).

Il ritrovo è alle 10.15 al cippo di Anna Frank, davanti al cimitero.