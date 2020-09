“Sound Tracks”, per il festival blues un’edizione straordinaria per il 2020

“Sound Tracks”, in programma un’edizione straordinaria per il festival blues che sarà in scena quest’anno. Unica data il 10 ottobre 2020 a Cerro Maggiore.

“Sound Tracks”, edizione unica e speciale

E’ un festival che non ha bisogno di presentazioni in quanto da anni ha portato sul palco i più grandi nomi del blues in circolazione. E quest’anno l’edizione di “Sound Tracks” si preannuncia ancora più imperdibile. Gli organizzatori, in questo tempo di emergenza sanitaria, hanno infatti pensato a un’unica data per un’edizione straordinaria della manifestazione. L’appuntamento è per il 10 ottobre all’auditorium comunale di Cerro Maggiore, con inizio alle 21 e posti limitati. Ad esibirsi saranno i The Groovy Brotherhood con Francesco Piu alla voce e chitarra acustica, Roberto Luti alla chitarra, Davide Speranza all’armonica e Silvio Centamore alla batteria.

