"Sorridi è gratis": domenica l'inaugurazione della mostra

Si terrà domenica 13 novembre al centro civico Agorà di Arese la mostra organizzata da Fondazione Don Bosco Onlus dal titolo "Sorridi è gratis".

Sorridi è gratis apre ad Arese

La mostra organizzata da Fondazione opera Don Bosco aprirà domenica 13 novembre alle ore 16:30 presso il Centro Civico Agorà in Via Monviso 7, Arese. La mostra mette in scena i sorrisi di adulti, giovani e bambini incontrati in Etiopia, Eritrea e Filippine, immortalati dal fotoreporter Enrico Mascheroni nella sua esperienza con la Fondazione.

La mostra è interattiva: oltre che con le foto, sarà possibile entrare in contatto con i protagonisti grazie ad alcuni aneddoti testuali, da scoprire con l’ausilio di una lente di ingrandimento.