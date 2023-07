Solo il diluvio ferma gli Articolo 31 al Rugby Sound

Articolo 31 a Legnano: concerto di successo al Rugby Sound, fermato solo dal diluvio.



Uno dei concerti con più pubblico, tutti arrivati al Rugby Sound di Legnano per assistere al concerto degli Articolo 31. La band, capitanata da J Ax e Dj Jad, ha fatto ballare tutti i presenti all'isola del Castello snocciolando tutti i loro successi: da "Funky Tarro" a "La mia ragazza mena", da "Gente che spera" alla toccante "Non è un film". "Qui al Rubgy Sound ci sono già stato altre volte, questo festival è una vera bomba!" il commento di J Ax dopo un paio di canzoni. Il pubblico c'è: salta, canta, partecipa come non mai.



Poi il diluvio

A rovinare i piani della band ci si è messo il tremendo acquazzone che ha imperversato anche su Legnano. Intorno alle 20.20 le prime gocce dal cielo: il concerto che va avanti, anche piacevolmente perchè quella pioggia portava sollievo dal caldo afoso. Altre canzoni in scaletta. "E' la nuvoletta di Fantozzi!" commenta J Ax. Ancora qualche brano ma la pioggia diventa sempre più forte. E si unisce anche il vento. Per motivi di sicurezza il concerto si ferma, con la gente che corre per trovare riparo. Grande il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, dalla Polizia locale e dalla Croce rossa. Il concerto non è durato come doveva ma la band ha fatto nuovamente centro. "Di sicuro un concerto che non si dimenticherà" le parole di J Ax.