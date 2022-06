Sognantica torna con un duplice appuntamento

Mercoledì 6 e venerdì 8 luglio duplice appuntamento con Sognantica a Pero con musica classica e con il tango argentino.

L'appuntamento con "Orfeo e Euridice" a Sognantica

Mercoledì 6 luglio alle ore 21.30 il giardino di PuntoCerchiate si trasformerà in un palcoscenico naturale per accogliere la rivisitazione in chiave ”Urban Opera” dell’opera lirica “Orfeo ed Euridice”, composta da Christoph Willibald Gluck. Il mito racconta di Orfeo, vedovo affranto della ninfa Euridice che, incurante del suo destino,

decide di scendere negli inferi per rivolgersi ad Ade e Persefone, re e regina del mondo dei defunti, per chiedere loro di restituirgli la sua amata.

La rappresentazione del melodramma su libretto di Ranieri de' Calzabigi, terz’ultimo appuntamento con la rassegna estiva Sognantica, si inserisce nel filone di eventi dedicati all’opera urbana, un progetto che, con arrangiamenti musicali ad hoc, scenografie minimali ma di impatto, artisti internazionali e riletture dei libretti originali, si propone di presentare a un pubblico il più ampio possibile una tradizione culturale importante e dalla forza

dirompente e innovativa, sperimentandola in contesti inusuali.

L'appuntamento di venerdì col tango

Venerdì 8 luglio alle ore 21.30, nell’incantevole scenografia di Cascina Pioltina a Pero, Sognantica presenta “Omaggio ad Astor”, una serata dedicata al musicista e compositore argentino Astor Piazzolla. La compagnia Naturalis Labor porta in scena uno spettacolo di grande fascino, che rivela un Piazzolla inquieto, un artista in crisi creativa, perseguitato dalle sue stesse note, con tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione e la sua visione avanguardista del tango e della musica.

Con un cast formato da tangueros argentini e italiani e dal trio tipico Tango Spleen, prenderà vita una nuova creazione tra tango e musica dal vivo, una serata all’insegna della buona musica e dell’ottimo tango ballato.

L’ingresso è libero; si consiglia la prenotazione al link bit.ly/sognanticaorfeo; o contattando PuntoPero (023535566 - puntopero@csbno.net)