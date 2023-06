Sognantica: arrivano gli ultimi due appuntamenti

La rassegna pellegrina di musica e arti performative di Pero si avvia verso la fine del suo viaggio, con gli ultimi due appuntamenti della terza edizione di Sognantica.

Gli ultimi due appuntamenti di Sognantica

Sabato 1 luglio, nel giardino di PuntoCerchiate andrà in scena “Leggende”, uno spettacolo per famiglie bambini (dai tre anni) che condurrà il pubblico tra antiche storie e tradizioni con il linguaggio delle arti circensi e del teatro del fuoco, un progetto di Teatroallosso e della compagnia Omphaloz.

Giovedì 6 luglio il prato del Giardinone accoglierà “(S)legati”, uno spettacolo teatrale di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, prodotto da Atir Teatro ringhiera, che ripercorre la storia di un sogno ambizioso, quello di scalare per primi il peruviano Siula Grande, ma anche la storia di un’amicizia e della corda che lega due giovani alpinisti.

Gli appuntamenti precedenti

La rassegna culturale estiva del Comune di Pero era partita il 14 giugno da piazza della Visitazione con “Dark Side of the Moon 50”, che aveva registrato il sold out delle prenotazioni e un grande successo di pubblico. Sognantica ha poi fatto tappa al parco Keplero, che il 21 e il 23 giugno ha accolto tra i salici e le ranocchie la magia del teatro prosa de “L’Appuntamento” e le danze sfrenate di “Dancing Bruno”, per spostarsi infine nel giardino di PuntoCerchiate il 29 giugno, con le gag spiritose e surreali dello spettacolo teatrale per grandi e piccini “Bon Voyage”.

La rassegna è realizzata con la direzione artistica di CSBNO; tutti gli eventi sono gratuiti, è possibile effettuare prenotazioni tramite il sito csbno.cosadafare.net, o contattando PUNTOPERO: 023535566 - puntopero@csbno.net.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it