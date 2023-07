Nella storica cornice di Villa Visconti Borromeo Litta, da mercoledì 12 a domenica 16 luglio, torna Short Out Festival: una seconda edizione di cinque giorni, con ingresso gratuito, 22 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, mostre ed eventi per esplorare il tema del margine e della periferia a 360°.

Short Out Festival: il margine al centro

Al via da mercoledì 12 a domenica 16 luglio la seconda edizione di Short Out, festival internazionale di cortometraggi, che conferma il tema portante del margine e si afferma come spazio di riflessione artistica, culturale, sociale, ambientale, valorizzando il mondo cinematografico e promuovendo il territorio e l’inclusività della provincia.

Per la seconda edizione si conferma la collaborazione e il contributo del Comune di Lainate, il sostegno di Fondazione Cariplo e i patrocini di CSBNO, Camera di Commercio Milano Monza Lodi Brianza e Città Metropolitana di Milano.

Il progetto dell’edizione 2023 è stato sostenuto con entusiasmo e piena collaborazione dal Comune di Lainate, subito dopo la conclusione della prima edizione nel luglio dello scorso anno che ha riscontrato l’interesse e la partecipazione del pubblico di Lainate e dell’hinterland milanese.

La seconda edizione di Short Out è un’emozionante conferma e un’entusiasmante sfida: il programma 2023 è il risultato di quanto messo a frutto al debutto nel 2022 unito agli obiettivi del Festival per il futuro, come raccontano i Direttori Artistici, Odoardo Maggioni e Luca Massimo Garavaglia.

Il programma 2023

Il festival comincia tutti i giorni, da mercoledì 12 a domenica 16 luglio alle 18:30, con l’apertura degli spazi della Villa, a partire dal Cortile Nobile che ospita un’area food & beverage, due stand legati al mondo dell’illustrazione (Minimal Incipit e TINALS) e il consueto spazio del Talk Short, dedicato agli eventi sul tema del margine e agli incontri con i registi presenti al Festival.

Tra le novità di quest’anno un’area lounge con dj set per momenti conviviali di relax in compagnia di buona musica, l’esposizione delle opere selezionate da Sketch Out, il contest lanciato a inizio 2023 per la realizzazione dell’illustrazione della seconda edizione e una biblioteca satellite, con scaffali tematici a cura dell’Ariston Lainate Urban Center e realizzata in collaborazione con CSBNO.

I contest di illustrazione

Tra le novità dell’edizione 2023 anche due contest di illustrazione.

Il primo è Sketch Out, contest promosso dal Festival per trovare l’immagine del manifesto della seconda edizione ha riscosso un grande successo, raccogliendo oltre 100 opere da artisti di tutta Italia. L’opera vincitrice, La Bolla di Cosimo Grandoli (Cionsi) sarà esposta in una mostra insieme a una selezione di altre 20 illustrazioni durante i giorni del Festival, all’interno di uno spazio dedicato nel Cortile Nobile.

Il secondo contest nasce da una collaborazione artistica con TINALS (This is not a love song), progetto editoriale romano, nato nel 2013 e che unisce il fumetto e l’illustrazione alla cultura e all’immaginario pop dalla musica al cinema, fino alle serie tv. In occasione del Festival è stato indetto un contest per disegnare la locandina-biglietto di Gomorra di Matteo Garrone, a 15 anni dalla prima proiezione a Napoli nel 2008.