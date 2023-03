"Shanti" spopola con la sua canzone "Balla"

"Shanti", nome d'arte della cantante Martina Apicella di Nerviano, sta spopolando con la sua nuova canzone dal titolo "Balla".

"Santi" e la sua "Balla" nel contest

Martina Apicella, giovane cantante di Nerviano in arte "Shanti", è ai quarti di finale del contest "Nokep Generation Tv" condotto da "Le Donatella": in palio c'è un contratto discografico. La 25enne nervianese, molto conosciuta in paese (milita nel Corpo musicale di Nerviano dove suona la tromba e, ultimamente, si è anche esibita dando sfoggio delle sue splendide doti vocali, oltre a essere volontaria dell'associazione di volontariato Collage, dove è cantante della "Collage family band"), è ora alle prese con un concorso canoro (in onda su programma 229 di Sky il mercoledì sera, alle 21, e trasmesso in diretta su tutte le piattaforme social) che la sta vedendo protagonista.

Davanti al pubblico e ad esponenti di case discografiche, ha conquistato i quarti di finale dell’evento nella tappa a Udine, esibendosi con il suo brano "Balla": "E’ una canzone mia - racconta Apicella "Chanti", laureata in Psicologia clinica e dinamica con master in Psicologia giuridica - Un brano che parla di quanto la vita possa essere dura e faticosa ma, così come racchiuso bene nella parola 'Balla', occorre trovare il proprio modo per essere sempre su di morale, per sfogarti e per vedere sempre il bello in ogni cosa. Il titolo, insomma, dice tutto: anche se tutto sembra andar male, anche se non si sta vivendo il momento migliore della propria vita, l’importante è pensare sempre positivo e andare avanti divertendoti il più possibile, cercando il buono in ogni istante".

Ora i quarti di finale

Un brano che è piaciuto molto: tutti i giudici ne sono stati colpiti e hanno espresso il loro voto più che favorevole. E ora Martina sarà ai quarti di finale, sempre a Udine, il 26 marzo. "E’ un’esperienza bellissima - commenta Apicella - Le Donatella sono persone stradolcissime, davvero uniche. Sto vivendo la mia prima esperienza in tv ed è tutto molto emozionante e stimolante e non vedo l’ora di andare avanti!".

E Apicella ricorda il suo sogno nel cassetto: "Voglio essere felice. Cosa farò nella vita non lo so: se farò la cantante, la psicologa, la terapeuta o chissà cosa. Il mio sogno è fare quello che amo. E che mi faccia stare bene, dedicare la mia vita facendo ciò che mi piace, senza troppe aspettative che altrimenti schiaccerebbero la gioia di fare ciò che faccio; ovviamente vorrei tanto salire sui più grandi palchi ma ci voglio salire godendomeli, vivendomi l'enorme gioia che mi possono mandare così come mi piacerebbe molto diventare molto brava come psicologa giuridica e coordinatrice familiare, riuscire ad aiutare tanti bimbi con situazioni familiari particolari nel migliore dei modi, avviare progetti. Sono un vulcano di ambizione, ma devo sempre tenere a mente che tutto si può fare ma un passetto alla volta".