Ore di cultura dell'arte

Il critico d’arte, insieme al ministro del Turismo e l’assessore regionale hanno tenuto a battesimo l’iniziativa culturale di Marcallo con Casone.

Sgarbi, Garavaglia e Galli inaugurano la mostra “Incontro con Caravaggio, la luce dei santi”. Il critico d’arte, insieme al ministro del Turismo e l’assessore regionale hanno tenuto a battesimo l’iniziativa culturale di Marcallo con Casone.

Ieri l'inaugurazione della mostra “Incontro con Caravaggio, la luce dei santi”

Se il successo di un evento si misura con l’affluenza di pubblico, l’inaugurazione della mostra: “Incontro con Caravaggio, la luce sui santi” di ieri, venerdì 1 aprile celebrata tra centro Polifunzionale San Marco e la Sala Cattaneo di Marcallo con Casone, è stata un trionfo.

Ospiti d'eccezione a Marcallo

Motore trainante, oltre alla perfetta organizzazione messa in campo dal sindaco Marina Roma, porta il nome di Vittorio Sgarbi, massimo critico d’arte a livello mondiale. Presenti politici di alto profilo come il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Stefano Bruno Galli Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, il consigliere regionale Luca Del Gobbo e Marco Bussetti ex Ministro dell’Istruzione. Tra il pubblico si è notata anche una pletora di amministratori locali tra cui la sindaca magentina Chiara Calati, il primo cittadino di Abbiategrasso Cesare Francesco Nai, il meserese Davide Garavaglia e la bernatese Maria Pia Colombo.

Due ore di cultura dell’arte

La giornata inaugurale iniziata con il taglio del nastro al centro Polifunzionale San Marco con l’esposizione di riproduzioni di Michelangelo Merisi di 29 tele dell’artista Sergio Marin è terminata con la conferenza sul libro “Ecce Caravaggio” di Vittorio Sgarbi in Sala Cattaneo. Due ore di cultura dell’arte e illustrazioni di opere del grande maestro, tagliate da aneddoti coloriti come è nello stile del professore che hanno mandato in brodo di giuggiole il pubblico. Al termine un prolungato applauso e visi soddisfatti.

Informazioni per visitare la mostra

L’incontro con Caravaggio durerà l’intero mese di aprile con recite, conferenze, letture animate. Gli alunni delle scuole elementari e medie si applicheranno in laboratori sotto la didattica degli studenti del liceo artistico Einaudi, mentre i pari età del liceo Bramante saranno i ciceroni nelle visite guidate. L’apertura è fissata dal 1 al 30 aprile nei seguenti orari: Venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica 9-12 e 15-19. Le visite guidate su prenotazione. Chiusura dal 15 al 17 aprile.