Scuola media Tosi e Volontari ciceroni insieme per conoscere la città

Alla scoperta di Legnano

Per due mattinate a settimana da novembre a dicembre tutti gli studenti della secondaria di primo grado di via Santa Teresa a Legnano andranno alla scoperta della sua storia e dei suoi monumenti.

Scuola media Tosi alla scoperta di Legnano con guide d'eccezione

L'iniziativa "Valorizziamo Legnano" del Gruppo Volontari ciceroni di Legnano è stata accolta con grande entusiasmo dalla scuola secondaria di primo grado di via Santa Teresa. Per due mattinate a settimana da novembre a dicembre tutti gli studenti delle diverse classi passeggeranno per la città alla scoperta della sua storia e dei suoi monumenti. I percorsi che coinvolgono gli studenti sono due. Il primo riguarda il centro storico, la visita al municipio, con il suo bel cortile e la Sala degli stemmi, la basilica di San Magno, Palazzo Leone da Perego con i simboli dei Visconti e la chiesa di Sant'Ambrogio con le sue leggende. Il secondo si concentra sull'importanza del fiume Olona per la città e per la sua industria tessile e sulla condizione delle operaie nelle fabbriche.

"Un primo passo verso la ripartenza delle uscite didattiche"

"Siamo soddisfatte della risposta così importante proveniente dalla scuola e dalla partecipazione dei ragazzi, attenti e collaborativi" spiegano le due coordinatrici del gruppo, Alessia Cartabia e Giuliana Apicella.

"E’ stato un primo passo verso la ripartenza delle uscite didattiche, che sono parte integrante e qualificante della nostra offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione" sottolinea Salvatore Di Bella, dirigente scolastico dell’istituto.

La missione dei ciceroni? Valorizzare i monumenti e la storia della città

Per chi ancora non li conoscesse, ricordiamo che i Volontari ciceroni di Legnano sono un gruppo di cittadini che intendono far conoscere la loro città valorizzando i monumenti e la storia di Legnano. Nessuno di loro è una guida professionista. Nel 2018 hanno vinto il premio alla virtù civica Panettone d’oro di Milano. Ecco una carrellata degli eventi promossi finora: Il Castello di Legnano, Mostra d’arte Il Novecento Lombardo nei quadri della Fondazione Cariplo, La storia delle aziende tessili lungo il fiume Olona, La manifattura di Legnano, Opera in Comune (Legnano 2013-2016), Il Guerriero, La Franco Tosi, Istituto Tecnico Bernocchi e la figura di Bernocchi in città, Nel mondo di Leonardo, La bibilioteca e la quadreria dell’Istituto Barbara Melzi, Cimitero Monumentale di Legnano, L’Olona, il fiume e le sue aziende tessili, La condizione della donna nelle aziende tessili lungo l’Olona, Legnano by night, Il Guerriero, Santuario Madonna delle Grazie.