Scuola civica di musica, i saggi degli alunni sono da applausi

Scuola civica di musica di Cerro Maggiore, saggi da applausi.

Applausi, come sempre, per gli allievi della scuola civica di musica Riccardo Pik Mangiagalli di Cerro Maggiore gestita dal Corpo musicale cittadino. Sabato e domenica, in auditorium, esibizioni per tutti (nella foto) con applausi anche per tutti i loro docenti: alla batteria Edoardo Garbo, Leonardo Colombo, Leon Velletti,, Matteo Francesconi, Matteo Rigolio, alla tromba Michela Borroni, al sax Filippo Tarricone e Leonardo Fusi, al piano Lorenzo De Toffol, Beatrice Emanuela Grassimi, Giulia De Toffol, Stefano Bergamaschi, Kira Pekur, Gemma Pettiti Di Roreto, Sara Toia, Francesco David Rasini, Matilde Mameli, Aurora Alicata, Isabella Kamera, Luca Tofano, Maria Francesca Alessio, alla tastiera Sebastian Torrisi, Giovanni Papini, Maria Garbellini e Angelo Binaghi, al violoncello Emanuele Cozzi, al violino Petra Belinghieri, Margherita Barraco, Fiammetta Belingheri, Viola D'Alessandro, Arianna Quadrelli, Davide Toffano, Anna Cozzi.

E ancora altra musica

Poi musica d'insieme con Marta Pellegrino, Emanuele Cozzi, Luca Specchio, Gaia Gozzi, Angelo Binaghi, Davide Buratti e Marco Zanirato, poi Arianna Borghi, Gabriele Grassi e Manuel Tursi. Poi le band con Melissa Rossi, Sofia Petitti, Alessandro Rossi, Anna Marini, Francesca Gerla, Maddalena Galli, Laura Pronestì, Sonia Migliavacca, Nadia Reina, Marilena Rimoldi, Luca Giombelli, Lorenzo Cergnul, Gabriel Barbuian, Elisa Caccamo, Riccardo Toia, Franco Ferrario, Andrea Colombo, Martina Gaglioti, Camilla Bassani, Franco Ferrario, Marta Giombelli, Anna Bergamaschi, Francesca Sola, Aldo Milan, Gaia Cozzi, Marco Zanirato, Andrea Paladino, Lucrezia Bonfanti, Rachele Lazzati, Luca Palazzolo, Ylenia Cammarata, Greta Rodio. E poi canto lirico con Maura Verga, piano con Greta Lattuada, Laura Briguglio, Marina Tomasini, Iris Colombo, Leon Bassani, Maria Briguglio, Virginia Maria Caccia, Elisa Silvestrin, Maria Sonia Monza, Caterina Caltagirone, Angela Gandolini, Lucrezia Marroccoli, Fabio Moroni, Massimiliano Pinto, Kelvin Gonzales e Alessandra Tavella.