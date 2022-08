Scontro all'incrocio nella notte: auto si ribalta

Un'auto si è ribaltata questa notte, 7 agosto, intorno all'una a Legnano: coinvolto nel sinistro anche uno scooter. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.

Auto si ribalta, illeso il conducente

Spettacolare ma per fortuna non grave incidente nella notte in via Pietro Micca a Legnano: un'auto si è ribaltata all'incrocio. Coinvolto anche uno scooter che si trovava a pochi metri dall'incrocio in cui è avvenuto il sinistro. Alla guida dei mezzi una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 25: sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica. Fortunatamente il ragazzo e la ragazza non hanno subito gravi conseguenze e sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Castellanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco.