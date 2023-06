"Scaffale biberon" in biblioteca per letture pre e post parto

Prende il via il 13 giugno nella biblioteca di Bareggio l'iniziativa "Scaffale biberon" con iniziative di lettura per donne incinta o con bambini appena nati.

Scaffale biberon arriva in biblioteca a Bareggio

Le letture si terranno dal 13 giugno dalle 10.30 alle 11.30 in biblioteca a Bareggio: per gli incontri con le mamme in gravidanza e l'importanza di leggere al pancione ci si troverà il 13 giugno, il 29 agosto, il 24 ottobre e il 12 dicembre 2023.

Per le donne invece che hanno già partorito e che vogliono iniziare a leggere ai propri bambini le date sono: il 24 giugno, il 26 settembre, il 7 novembre e il 19 dicembre 2023.