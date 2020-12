Sassi con messaggi e Madonnina su un tronco: chi sono i misteriosi artisti del Roccolo? FOTO

Sassi con messaggi e Madonnina su un albero: le bellissime opere d’arte sono state scoperte all’interno del Parco del Roccolo. Ignoti gli autori.

Sassi con messaggi e Madonnina su un albero

“Ridi! Sei più bella”, “Invece di lamentarti del buio, prova a fare luce”, “Devi diventare il cambiamento che vuoi vedere!”, “L’unica rivoluzione è quella interiore”, “La bellezza è nella tua testa”, “Le nostre armi: parole ed intelligenza, il nostro campo di battaglia: le coscienze umane”, “Devi cercare di essere la tua migliore versione”, “Nel dubbio: ama!”, “Due strade trovai nel bosco…scelsi la meno battuta, per questo sono diverso”.

Queste le frasi scritte su alcuni sassi trovati lungo alcuni sentieri del Parco del Roccolo (area verde che si estende a Canegrate, Nerviano, Parabiago, Busto Garolfo, Arluno e Casorezzo), nel territorio canegratese. In azione c’è infatti un poeta misterioso, che ha deciso di utilizzare i sassi come “bigliettini” sui quali lasciare i suoi messaggi. E la gente lo sta apprezzando, applaudendo l’idea avuta dal poeta. La cui identità è ancora sconosciuta. Ma a tanti non importa sapere chi ci sia dietro questa iniziativa. L’importante, così come raccontato da quanti hanno notato i sassi durante le loro passeggiate, è che questi messaggi sui sassi continuino ad apparire. “Non so chi sia questa persona meravigliosa, l’importante è che continui” afferma una fruitrice del parco. Frasi che lanciano un messaggio di positività, di speranza, ottimismo, tra l’altro in un momento particolarmente buio per tutti.

Le foto dei sassi:

La Madonna e Gesù Bambino su un tronco

Oltre agli ormai famosi sassi riportanti scritte dedicate al riflettere su stessi e sul mondo che ci circonda, la mattina di venerdì è stata fatta un’altra bella scoperta: nella zona vicino alla Madonnina del Roccolo, un artista (per ora misterioso) ha completamente trasformato un tronco di albero tagliato, dove erano rimaste solo radici e poco fusto. Ed è proprio questa parte di legno che è stata usata come tela per dipingerci sopra una Madonna con in braccio Gesù Bambino.

Impossibile descrivere l’emozione provata dai tanti utenti del parco che si sono trovati davanti a questa, nuova, opera d’arte.

Le foto della scultura della Madonna con Gesù Bambino:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE