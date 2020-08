Sanremo Rock, in gara c’è anche una stella del rock nervianese

Sanremo Rock, alla grande kermesse musicale sta partecipando anche Gianfranco Lo Schiavo di Nerviano.

Sanremo Rock, c’è anche un nervianese

Viene definito come la nuova stella del rock dell’hinterland milanese. Lui è Gianfranco Lo Schiavo, di Nerviano. Cantante e chitarrista nel tempo libero e dipendente dell’Agricola di Lainate per professione, si è avvicinato alla musica in tarda età. La sua vita cambia grazie ai Mr. Lies, la sua prima band formata con Dario Sansone, Daniele Orfino e Matteo Sanfilippo, arrivando a suonare in veri e propri templi del rock come i il Rolling Stones, Rainbow Club, Palalido e Acquatica. Nei primi anni 2000 cambiano faccia e danno vita agli Zona Quarto. Nel 2010 per divergenze musicali, la band però si scioglie definitivamente ma Lo Schiavo non molla: “Non volevo buttare tutto il lavoro fatto in quegli anni quindi mi sono chiuso in studio e ho deciso di iniziare la carriera solista”. Da questa seconda vita musicale sono scaturiti i due singoli “Trovati a Parlare” e “Meravigliosamente”. Nel 2018 con la stessa formazione degli Zona Quarto, Lo Schiavo partecipa al Festival Sanremo Rock, superando le selezioni regionali e arrivando alle finali nazionali. Grazie a questo risultato a settembre saliranno nuovamente, e di diritto, sul palco sanremese. “Non sappiamo ancora che brano portare – confessa Lo Schiavo – Ma siamo sicuri che sarà una bella esperienza”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE