San Valentino, la Cri manda messaggi d’amore ai nonni delle Rsa

San Valentino, iniziativa della Croce Rossa di Legnano e Parabiago per stare vicini agli anziani delle case di riposo del Legnanese.

San Valentino, il pensiero agli anziani

Una bellissima iniziativa per mandare un messaggio d’amore agli oltre 650 ospiti delle Rsa di Legnano e dei paesi vicini. E’ quella che vedrà protagonista la Croce Rossa Italiana di Legnano e Parabiago che ha preparato dei sacchettini con un cuore, un cioccolatino e un messaggio per tutti i nonni che in questo momento difficile sono soli nelle case di riposo

“Il gruppo giovani all’interno del comitato di Legnano ha lanciato l’iniziativa coinvolgendo i numerosi volontari che vivono quotidianamente l’associazione – spiegano dalla Cri – E’ stato chiesto di preparare degli origami a forma di cuore, di diverse dimensioni. Per la raccolta sono stati posizionati dei contenitori nella sede di Parabiago e di Legnano in cui tutti i volontari che hanno dato il proprio contributo hanno lasciato i loro origami. Anche in questa occasione i nostri volontari hanno dimostrato la grande passione e amore che li lega alla Cri e l’iniziativa ha avuto molto successo: abbiamo, infatti, raccolto oltre 1.800 cuori in carta. Cuori che sono stati inseriti all’interno di un sacchettino, con un cioccolatino e un messaggio pieno di amore.

Il messaggio

“In questo giorno, dedicato all’amore, Croce Rossa Legnano-Parabiago vi regala un simbolo di affetto e speranza per donarvi un sorriso e farvi sentire il calore di quei tanto desiderati abbracci, che presto torneremo a darci – si legge nel biglietto della Cri ai nonni – Anche se non possiamo incontrarci, ogni nostro pensiero va a voi: siete tanto amati! Sperando di potervi presto stringere, vi tendiamo una mano perchè non c’è barriera che possa ostacolare l’amore, nel giorno in cui viene celebrato”.

I cuori saranno distribuiti a 9 case di riposo, recapitando il pensiero a circa 660 ospiti. Duecento sacchettini saranno per i dipendenti, che ogni giorno si prendono cura degli anziani.

Le foto: