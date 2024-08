San Bernardino, assemblea di contrada ed evento

San Bernardino, due importanti appuntamenti per la contrada di Legnano.

San Bernardino, l'assemblea

La contrada San Bernardino di Legnano pensa già al futuro imminente. Uno degli appuntamenti più importanti è quello in programma la sera di martedì 10 settembre quando si svolgerà la 62esima Assemblea generale ordinaria. A decidere la convocazione è stato il Consiglio di contrada: prima convocazione alle 18, la seconda alle 21.15, tutto nella Sala d'armi del maniero di via Somalia. Questo l'ordine del giorno: esame del rendiconto economico esercizio 2023-2024, relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto economico 2023-2024, relazione morale e finanziaria del Gran priore, approvazione rendiconto, relazione del Collegio revisori e realazione del Gran priore, votazioni per il rinnovo ticket Gran priore-Capita e, infine, varie ed eventuali. L'invito a partecipare è esteso a tutti i soci e contradaioli.

L'evento "Fish&Paloma"

E la contrada è pronta a un evento estivo: sabato 31 agosto, dalle 19, nel maniero, via alla festa di fine estate "Fish&Paloma": si tratterà del primo evento del nuovo anno paliesco, al sapore dell'invitante Paloma, un cocktail messicano fresco e agrumato, con cucina aperta con piatti a base di pesce, musica, giochi con gadget a tema. L'evento è in collaborazione con Olmeca Altos Tequila.