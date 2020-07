Sagra di San Bartolomeo di Cantalupo, annullata l’edizione 2020

Sagra di San Bartolomeo di Cantalupo, l’annuncio degli organizzatori: niente edizione quest’agosto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sagra di San Bartolomeo di Cantalupo annullata

Era l’appuntamento fisso dell’estate, per tutta la comunità di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) così come per tutto il territorio dell’Altomilanese e non solo. Stiamo parlando della tradizionale Sagra di San Bartolomeo che ogni fine agosto portava nella frazione bancarelle, musica, mostre, spettacoli e fuori d’artificio.

Ma quest’anno la sagra, come sempre organizzata dal circolo culturale Il Campanile, non si svolgerà a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Non riusciamo a far vivere la Sagra in tranquillità, sono troppe le normative da dover rispettare per garantire la sicurezza dei partecipanti e in più le disposizioni presenti nei vari Dpcm cambiano continuamente – annunciano i ragazzi de Il Campanile – È stata una decisione sofferta, ma a seguito di vari confronti con esperti del settore abbiamo preso la decisione definitiva di annullare la manifestazione, dandoci l’appuntamento al prossimo anno. Sino ad oggi la volontà di poterla organizzare è stata forte, ma ogni giorno che passa è un giorno perduto per poter avviare la nostra macchina organizzativa. La Sagra viene vista dai compaesani – continuano i ragazzi – come un momento di incontro a cuor leggero e vogliamo che resti sempre così. Abbiamo inoltre annullato il concorso letterario dialettale Il Campanile d’Oro: quest’anno sarebbe stata la 25esima edizione. Noi però non ci fermiamo, siamo già al lavoro per riprogrammare tutti gli eventi in calendario”.

L’appuntamento della Sagra di San Bartolomeo, vivo da oltre 30 edizioni, è solo rimandato al prossimo anno con il normale programma: quattro giorni di festa con spettacoli, mostre, mercatini, giochi e lo spirito forte di stare insieme e vivere la comunità in piena condivisione.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE