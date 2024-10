Sagra del Lazzaretto, altra edizione super

Sagra del Lazzaretto a Nerviano, edizione di successo.

Sagra del Lazzaretto da applausi

Un'ottima edizione per la Sagra del Lazzaretto, lo storico e amatissimo appuntamento con la tradizione di Nerviano. Organizzata dall'associazione I Sottopalco, Insieme, Giovaninervianesi, Pro Loco, comunità pastorale e col sostegno del Comune, dal 25 settembre 2024 a domenica 29 settembre 2024,

ha proposto un mix di musica, cucina, tradizione e religione per un evento che riporta alla mente il periodo della peste di manzoniana memoria.

Tra gli eventi il concerto "Incontro con Maria" in chiesetta, le cene con musica sotto il tendone, la proiezione dei ricordi della sagra nella chiesetta, la rievocazione storica in costumi del 1600 nel cortile della chiesa a cura de I Sottopalco.

La sfilata e altro ancora

E poi domenica un piccolo grande assaggio della sfilata storica in costumi organizzata dalla Pro Loco (che ha intenzione di farla tornare in grande stile per l'edizione 2025), e poi gli stand delle associazioni, il raduno di auto d'epoca, l'attività dei cinofili in via Papa Giovanni XIII, stesso luogo in cui è andato in scena lo spettacolo equestre in memoria di Alberto Barlocco, ex volontario della Croce rossa e grande amante dei cavalli. E poi il concerto del Corpo musicale cittadino e quello del Coro Laudamus. Sempre presente l’associazione Amici del Lazzaretto. Tra i concerti, è spiccato quello di venerdì sera con l'esibizione del grande bluesman Paolo Bonfanti con special guest Maurizio Gnola per il festival jazz&blues Sound Tracks.