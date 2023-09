Sabato a Malvaglio Suoni e voci d'estate con lo swing

Il Polo Culturale presenta il Suonova Vocal Project in concerto, una serata dedicata al fascino intramontabile dello swing sabato 2 settembre a Malvaglio di Robecchetto.

Suoni e voci d'estate a Malvaglio con lo swing

Questo evento segna un'importante tappa nella programmazione artistica, in quanto sarà ospitato per la prima volta un genere vocale così distintivo ed emozionante.

Il Suonova Vocal Project è un'incredibile formazione di talentuosi artisti vocali che si esibiranno in un concerto unico nel suo genere. Dalle classiche note di "In the Mood" alla vivacità di "Maramao," il repertorio attraverserà alcune delle più celebri canzoni dello swing, regalando al pubblico un'esperienza intensa e coinvolgente.

Un appuntamento elegante e raffinato

L'eleganza e la raffinatezza dello stile dello swing saranno esaltate dalla voce potente e versatile dei membri del Suonova Vocal Project. I musicisti in scena porteranno avanti l'eredità di questo genere affascinante, proponendo una performance che mescola abilmente tradizione e innovazione.

Il concerto si terrà in Piazza San Bernardo a Malvaglio, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in un'atmosfera unica e di godere di una serata di musica straordinaria.

Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento imperdibile che celebra la bellezza intramontabile dello swing e dell'arte vocale. Venite numerosi e preparatevi a vivere una serata di emozioni, ritmo travolgente ed eleganza senza tempo.

Inizio concerto ore 21.00

