Rugby Sound: continua l'evento all’insegna del rap e dell’hip pop

Penultima serata di festa al Rugby Sound di Legnano all’insegna del rap e dell’hip pop accompagnata dalla pioggia sin dall’apertura dei cancelli alle 19.30 fino alla chiusura di ieri, venerdì 14 luglio.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Rugby Sound: gli eventi di venerdì

Gli Assalti frontali hanno aperto la serata al ritmo rap con un gruppo di irriducibili sotto una pioggia incessante e un terreno in alcuni parti completamente inzuppato. Sul palco lo storico gruppo nato negli anni’ 90 gruppo ha espresso rime taglienti e graffianti, coinvolgendo altri rapper come Inoki e una giovanissima Ellie Cottino. Luca Mascini in arte Militant , ha ricordato che la musica non è solo intrattenimento, ma “cultura” e ha riletto in chiave rap la Costituzione. Alle 21.45 il palco ha indossato l’abito per l’evento tanto atteso: i Cypress Hill, storico gruppo americano, una delle colonne dell’hip pop latino e più importanti gruppi degli anni ’90. Dj Muggs ha acceso i motori sui piatti con un dj set rap’n roll, con un scratching molto tecnico, veloce e travolgente e incitando a più riprese i 6000 presenti tra il pubblico. Prima dell’arrivo degli altri componenti della band è stato montato un gonfiale, che aveva forma scheletrica e la testa coperta da foglie di marijuana. B Real, Sen Don, Dj Muggs hanno dato vita ad uno spettacolo poderoso, dove sono cantanti i brani storici del gruppo tra i quali , “Dr. Greenthumb”, “Roll it up, light it up, smoke it up” , “I wanna get high”, momenti con improvvisazioni a cappella, virtuosismi alle percussioni con la sfida con lord ai giradischi. In mezzo al pubblico canti e salti sotto la pioggia. Un continuo ballare con la pioggia, che voleva assister a tutti i costi ad uno spettacolo internazionale. Alle 23.15 la band ha salutato Legnano, unica città di Italia ad ospitare la leggenda dei Cypress Hill.