L’associazione Combattenti e reduci di Rosate chiede l’assegnazione della medaglia d’onore al 98enne Ettore Panara, internato nei lager nazisti.

Rosate, “medaglia d’onore per il reduce Panara”

La domanda è stata inviata: l'associazione Combattenti e Reduci di Rosate è al lavoro per far avere ad Ettore Panara la medaglia d'onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Il 98enne rosatese, oggi presidente onorario della sezione rosatese, fu infatti arrestato nel 1944 dai fascisti e deportato. Assieme alla figlia Maria, il vicepresidente Fabio Brochetti ha aiutato Panara a compilare tutti i moduli necessari e la pratica è stata inviata. «Onore al nostro presidente che a 98 anni compiuti non smette mai di combattere – commenta Brochetti – Speriamo che il riconoscimento possa giungere, magari già per il 2 Giugno».