Riprende giovedì 6 luglio, dopo la pausa della scorsa settimana, Biblionote, la nuova rassegna inserita nel programma de “La Bella estate” rivolta a un pubblico giovanile proposta e organizzata dalla Biblioteca Marinoni di Legnano e da un gruppo di circa venti giovani, fra utenti, componenti della Consulta Giovani e volontari del servizio civile universale.

Rock band e duo acustico per Biblionote

Nell’iniziativa convivono musica, libri (con la presenza di book corner diffusi nel parco), giochi in scatola, conversazioni in lingua straniera dalle 18.50, orario di chiusura della biblioteca, fino al tramonto. Il primo gruppo a esibirsi sarà 4NAS1, rock band di San Vittore Olona, seguita dal duo Acoustic Shapes. Gli appuntamenti con BiblioNote si susseguiranno con regolarità ogni giovedì fino al 3 agosto compreso per riprendere il 24 agosto e concludersi il 14 settembre.

Per gli appuntamenti di BiblioNote il pubblico potrà acquistare cibo e bevande a un prezzo speciale al bar “Il Giardino”.