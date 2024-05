Roberta Raschellà è la chitarrista dei "Bloom"

Roberta Raschellà, nota chitarrista di Legnano, è nei "Bloom": alla voce c'è

Giusy Ferreri.

Roberta Raschella chitarrista dei "Bloom"

Si chiama "Bloom" ed è la super band alternative rock formata dalla famosissima cantante Giusy Ferreri, dalla chitarrista legnanese Roberta Raschellà, Max Zanotti e Alessandro Ducoli.

In questi giorni il loro singolo "E' la verità" (Prodotto da Ggf Music e distribuito da Ada Music,) sta già spopolando in radio e in digitale - così come il videoclip -, anticipando l'album di prossima uscita.

Un brano che, inoltre, è stato presentato per la prima volta live nientemeno che sul palco del Concerto del Primo maggio a Roma.

"Bloom" nasce da un'idea di Giusy Ferreri - nota per brani diventati hit quali "Non ti scordar mai di me" o "Roma-Bangkok" e che ha voluto regalarsi questo progetto rock al di là della carriera solista - e Max Zanotti che ha poi coinvolto Raschellà e Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che hanno contribuito a dare vita a quel suono unico e coinvolgente della band. "Bloom" significa fioritura, incarna quindi l'essenza di una nuova vita: e qui Ferreri infatti fa emergere il suo lato più introspettivo.

La gioia della legnanese

"Siamo una band - esordisce subito Raschellà, già chitarrista su diversi palchi importantissimi, in trasmissioni televisive e musical Green day american idiot e We will rock you dei Queen - Qui Giusy, che tutti conoscono per il suo lato pop, si scatena con la sua anima da vera rockettara quale è. Conoscevo ovviamente il suo percorso artistico, Giusy ha una cultura rock incredibile e arriviamo tutti da ascolti musicali molto simili".

Oltre a essere leader della band, Ferreri è anche produttrice esecutiva, autrice di tutti i testi e di sette melodie dei 10 brani che andranno a comporre il primo album di inediti di prossima uscita: "La cosa bella è che ognuno di noi ha dato il suo contributo, liberamente - prosegue la chitarrista di Legnano - Ognuno ha scritto in totale libertà, tirando fuori quello che sentivamo. E il risultato soddisfa tutti. Davvero, abbiamo fatto quello che ci sentivamo, poi quello che accadrà andrà sempre e comunque bene. Una sensazione che è bello provare: un po’ come quando da adolescente ti lascia andare senza sapere come sarà il futuro".

Il primo singolo

Come detto, il singolo "E’ la verità" è stato presentato sul palco del Primo Maggio a Roma: "Un’emozione incredibile - ricorda Raschellà - Non è stato facile perchè c’è stato qualche problema, dovuto anche alla pioggia. Ma abbiamo suonato in piena libertà, proprio come suoniamo nel disco. E’ stata un’esibizione vera, naturale: perchè noi siamo così, più rock di così non si poteva".