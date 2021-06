Ritrovate due tombe romane risalenti all periodo tra il I e il III secondo d.C. ad Arconate.

Ritrovate due tombe romane ad Arconate

Nei giorni scorsi, l'azienda incaricata di procedere con gli scavi per il posizionamento della fibra ottica ad Arconate, ha effettuato un ritrovamento straordinario. In via Giolitti, a due passi del centro del paese e dal municipio, sono emerse infatti due tombe risalenti all'età dei romani (indicativamente primo/terzo secolo dopo Cristo).

Più nello specifico, il primo ritrovamento è stato effettuato il 26 maggio: in questo caso è stato rinvenuto materiale edilizio (tegole e coppelle) di una tomba in stile cappuccino. Nei giorni scorsi, invece, gli operatori si sono imbattuti in una seconda tomba, nella quale, oltre a materiale edilizio, è stato recuperato anche un teschio.

L'archeologo che ha seguito i lavori dell'azienda ha subito allertato la Sovrintendenza ai Beni culturali, che ha effettuato una serie di sopralluoghi sul posto. In prima battuta è stato disposto l'ampliamento dello scavo, poi si è proceduto al recupero del materiale e alla sua catalogazione. Abbiamo parlato con i responsabili della Sovrintendenza, che sottolineano come questo sia il primo vero ritrovamento archeologico di Arconate: un fatto storico, che non può che emozionarci!

Area di interesse archeologico

L'area di via Giolitti e vie limitrofe diventerà quindi un'area di interesse archeologico, indicata anche nel Pgt del Comune. Il materiale recuperato dalla Sovrintendenza appartiene per legge allo Stato e sarà messo nella disponibilità del Comune ogni volta che vorremo organizzare mostre, esposizioni, conferenze.

Il prossimo obiettivo

Nei prossimi giorni l'Amministrazione incontrerà di persona i responsabili dei Beni Culturali per farsi raccontare nei dettagli le caratteristiche di ciò che è stato recuperato e come poter valorizzare al meglio questa scoperta. Nel frattempo è stato avvisato il gruppo di Storia Locale, con la sua presidente Elena Monticelli, e l'Istituto Omnicomprensivo Europeo. L'obiettivo dell'Amministrazione è, insieme a scuole e associazioni, quello di dare la giusta importanza a un avvenimento importante.