"Giubilei. Il Perdono che ridona la Vita" è il titolo della mostra che si apre il 26 novembre alle ore 18 presso la Chiesa Antica, in piazza Matteotti 34 a Canegrate.

Riproduzione di capolavori d'arte antica alla mostra "Giubilei"

Splendide riproduzioni di capolavori d’arte antica e contemporanea particolarmente evocative e interessanti arricchiscono brevi note scritte con un linguaggio semplice, accompagnandoci lungo un cammino di tre tappe alla scoperta dell’importanza storica e ancora attuale del Giubileo.

“Il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale da quando Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il primo Anno Santo” scrive papa Francesco nella Bolla di Indizione del Giubileo che ne stabilisce l’inizio per il 24 dicembre 2024, giorno in cui verrà aperta la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

Una mostra unica nel suo genere

È proprio per meglio comprendere cosa sia il Giubileo che, su richiesta del Dicastero Pontificio per la nuova Evangelizzazione, che è nata questa mostra, che è stata presentata in prima internazionale a Rimini al “Meeting per l’Amicizia tra i popoli 2024’’.

La mostra ci svela dunque il valore inestimabile e ancora attuale del Giubileo, grazie alla sua capacità di “rispondere al disagio dell’uomo che ha smarrito il suo orientamento e rischia di naufragare in una crisi profonda”, riferisce il curatore, Danilo Zardin. Si tratta dunque di un percorso introduttivo in preparazione al prossimo Anno Santo 2025 che è stato realizzato dal nostro concittadino e parrocchiano.

Il prof. Zardin presenterà personalmente la mostra in occasione dell’inaugurazione del prossimo 26 novembre.

Gli orari della mostra

Si può visitare l’esposizione, itinerante e gratuita, dal 26 novembre al 2 dicembre 2024 presso la Chiesa Antica, in piazza G. Matteotti 34 a Canegrate, nei seguenti orari:

Mercoledì, 27 novembre 2024 9:00 -11:00

15:00 – 17:00

Giovedì, 28 novembre 9:00 -11:00

15:00 – 17:00

Venerdì, 29 novembre 9:00 -11:00

15:00 – 17:00

Sabato, 30 novembre 9:00 -11:00

16:00 – 18:00

Domenica, 1° dicembre 9:00 -11:00

16:00 – 18:00

Lunedì, 2 dicembre 2024 9:00 -11:00

15:00 – 17:00

È inoltre possibile prenotare le visite guidate per gruppi inviando una email a: giubilei.canegrate@yahoo.com indicando il nominativo di un referente con il recapito telefonico, la tipologia del gruppo (es. se si tratta di una scolaresca) e il numero approssimativo di persone, oppure telefonando alla segreteria parrocchiale, al numero 0331.403462 nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì, venerdì alle ore 18:00 – 19:15; il sabato alle ore 9:15 – 10:30.