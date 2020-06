Ripartono gli eventi dell’estate parabiaghese

Ripartono gli eventi cittadini: cinema, Donne in Canto, Musica d’Autore e Summer Time per le serate estive parabiaghesi. Gli eventi si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle direttive ministeriali.

Con la riapertura delle attività e le nuove disposizioni ministeriali, ripartono anche gli eventi della città. A partire dal 26 giugno prossimo, infatti, si inaugurerà la stagione estiva parabiaghese che offrirà agli appassionati, cinema, musica, teatro e cabaret all’aperto presso i due centri sportivi Venegoni-Marazzini e Rancilio per permettere lo svolgimento degli eventi nel rispetto delle direttive governative.

Quattro le tipologie di eventi in calendario:

la rassegna di cinema, Donne in Canto – festival di musica e parole al femminile, Musica d’Autore – percorsi di musica italiana e Summer Time, le serate di cabaret che dal 2016 tengono compagnia alle famiglie del territorio durante il mese di agosto. Gli eventi prevedono la prenotazione sulla piattaforma Billetto (di cui sotto vengono indicati i link): le proiezioni cinematografiche sono a pagamento, mentre le altre manifestazioni sono offerte dall’Amministrazione comunale, pertanto gratuite.

“Finalmente possiamo riprendere anche l’attività delle proposte estive e degli eventi che abbiamo sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Non è stato semplice organizzare gli spazi all’aperto garantendo la sicurezza di tutti nel rispetto delle direttive ministeriali, ma siamo contenti di averlo fatto perché c’è bisogno di tornare alla vita sociale e comunitaria, seppur con le dovute misure di tutela. Le proposte, data la situazione, sono diversificate e cercano di rispondere agli interessi di tutti. Sarà bello poterci rincontrare in queste serate estive ripensate per voi… vi aspettiamo!”.