Riparte la cultura con “Aperture”: a luglio eventi gratuiti in tutta Rho

A Rho la cultura riparte: definito il calendario di luglio di “Aperture”, la rassegna di teatro e musica diffusa in città, con un mese fitto di eventi. Torna in distribuzione anche la cartolina degli eventi, disponibile al Quic, nelle Biblioteche e al Tourist Infopoint di piazza San Vittore.

Protagonisti degli appuntamenti gli artisti di Rho, selezionati attraverso un bando, che porteranno i loro spettacoli in luoghi storici, come Villa Burba o le corti storiche del Castellazzo di Villa Scheibler, ma anche in luoghi di aggregazione, come il centro anziani di Passirana o l’oratorio di Mazzo, rimasti per troppi mesi vuoti e silenziosi.

Gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione, inviando una mail a turismo@comune.rho.mi.it o chiamando lo 02.93332354.

In arrivo da metà luglio anche il cinema sotto le stelle in due location, Molinello e Villa Burba, mentre in Auditorium continua la rassegna di cineforum il martedì, mercoledì e venerdì.

Questo weekend

Questo fine settimana il calendario propone per venerdì 2 luglio alle 20.45 al Santuario della Madonna Addolorata il concerto La memoria, il dolore, la speranza: commemorazione in musica per le vittime del Covid. Orchestra sinfonica “Giulio Rusconi” e Schola Cantorum del Santuario. Dirige il Maestro Achille Nava.

Sempre venerdì 2 luglio alle 21 in Villa Burba: Una Media Chiara, la festa Concerti e performance a cura di Podcast Una Media Chiara.

Prosegue anche Cin&città, il cineforum all’Auditorium di via Meda: venerdì alle 20.30 con Un altro giro un film di Thomas Vinteberg.

Sabato 3 luglio alle 21 al Parco di Villa Burba torna il Festival Donne In-Canto con Anna Foglietta, La Bimba col Megafono.

Domenica 4 luglio alle 17.30 al Parco di Villa Burba Concerto per bambini 0/6 anni a cura dei ManaManà. In caso di maltempo di andrà in corte rustica sala convegni (capienza della sala per un massimo di 50 persone).

Tutte le info sul sito del Comune www.comune.rho.mi.it/it-it/ appuntamenti.

