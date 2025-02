Riparte a Corbetta «CambioScena» Festival

Il lavoro dell’attore, il viaggio dentro se stessi, la creazione del personaggio, la drammaturgia che da una storia giunge alle tematiche assolute della vita: queste sono le sfide che da sempre pone la recitazione e che racchiudono alcuni interrogativi della kermesse CambioScena 2025, il Festival delle arti performative che riapre lo spazio dell’associazione Il Mosaiko a Corbetta dal 16 febbraio, con un’attenzione particolare alle tematiche umane e sociali.

«L’alternativa al teatro commerciale e al grande teatro pubblico sovvenzionato è quella, difficile, di un teatro sperimentale o di un terzo teatro che proponga un cartellone, uno stile e un modo di funzionamento del tutto originali», afferma Francesca Magistroni, presidente del Mosaiko. Così l’associazione ha partecipato e vinto un bando Cultura del Comune di Corbetta, che permette di coprire le spese organizzative di base degli eventi e di aprire la sala a tutti, che possono poi contribuire allo spettacolo con offerte libere e non obbligatorie. «La modestia dei mezzi consente, paradossalmente, di provare forme nuove con maggiore iniziativa grazie a una completa indipendenza economica ed estetica», aggiunge Magistroni.

Il programma degli spettacoli

Il cartellone per il 2025, costruito da Stefano Cirillo e Maria Chiara Del Vecchio, prevede otto eventi, che si terranno nello spazio di Mosaiko in via Lamarmora 35 a Corbetta. Si apre domenica 16 febbraio alle 18 con l’evento «Addio mia rotellina» della Compagnia Il Mosaiko, un viaggio surreale e malinconico sulla perdita, la rinascita e il potere delle parole, in ricordo di un'amica, una poetessa, un’anima gentile che di sé ha lasciato proprio le parole, dolci, taglienti e ironiche.

Sabato 15 marzo alle 21 sarà in scena Giambattista Anastasio e il suo «Eremita di città». Anastasio, finalista del Premio Strega Poesia, scrive di suo pugno un omaggio a «Zorro» di M. Mazzantini e narra la vita di un senzatetto che vaga tra le strade della città. Le parole del protagonista conducono in un mondo di emozioni, desideri e riflessioni profonde per una serata di teatro emozionante e imperdibile. Lo spettacolo successivo sarà sabato 5 aprile alle 21 con «Odisseo» di e con Carlo Decio, al terzo appuntamento con la città di Corbetta. L’attore, attraverso la narrazione, il mimo e la commedia dell’arte intraprende un percorso mitologico, adatto ai viaggiatori di tutte le età.

Domenica 11 maggio alle 17 sarà la volta di una compagnia locale, detta «Dell’astuccio», che presenterà «Una cena tra amici», una divertente tragicommedia sulla vita, un luogo dove ritrovarsi tutti un po’, nel bene e nel male. Domenica 18 maggio alle 17 sarà in scena la grande musica con «Giovani in concerto», un pomeriggio di note con i finalisti del concorso internazionale «Guitar Master» Lago d’Orta. Giovani talentuosi che hanno fatto della musica, e in particolare della chitarra, il loro sogno e nutrimento di vita a 360 gradi.

Gli appuntamenti per i bambini

Sono inoltre previsti tre laboratori-spettacolo domenicali per bambini alle 16: il 9 marzo con The Carnival King (teatro in inglese), il 6 aprile con La caccia al tesoro di Sherlock Holmes, un gioco spettacolo con un enigma da svelare e il 25 maggio con Pierino e il lupo, per conoscere gli strumenti musicali.

Tutti gli ingressi sono gratuiti con prenotazione da inoltrare via mail o sms o whatsapp ai contatti info.ilmosaiko@gmail.com oppure tel. 320.5336734.