Rinviato a marzo l'incontro su "Fabbrica e territorio"

Palazzo Leone da Perego

Slitta per indisponibilità di un relatore il primo evento collaterale della grande mostra "Il Mondo in trasformazione", promossa dalla Fondazione Ticino Olona e dal Comune di Legnano.

Rinviato a marzo, in una data che sarà definita prossimamente, l’incontro sul tema "Fabbrica e territorio, Legnano e Altomilanese", in calendario per venerdì 14 gennaio 2022 a Legnano, a Palazzo Leone da Perego.

Rinviato l'incontro a Palazzo Leone da Perego

Si tratta del primo evento collaterale della mostra in corso nello spazio espositivo di via Gilardelli, "Il Mondo in trasformazione – da Previati a Sironi", fino al prossimo 27 marzo. Gli organizzatori sono stati costretti a far slittare la serata per l'indisponibilità a presenziare di un relatore. Gli altri due incontri di approfondimento sull’epoca coperta dalle opere in esposizione sono in programma: venerdì 18 febbraio e venerdì 11 marzo. Il 18 febbraio i riflettori si accenderanno su "L’Italia tra due secoli: vita quotidiana e cambiamenti sociali" con l’intervento di Giorgio Vecchio, già professore di Storia contemporanea all’Università di Parma. L'11 marzo il tema della serata sarà "Altre arti: storia, scultura" con l’intervento della storica dell’arte Paola Barbara Conti. A condurre gli incontri saranno la curatrice della mostra Elena Lissoni e il giornalista Luigi Marinoni. Tra gli eventi collaterali è da ricordare il concerto dell’Orchestra Città di Legnano Haydn "La musica incontra la pittura: linguaggi che si intrecciano", in programma sabato 19 febbraio alle 21 al Teatro Tirinnanzi. Per tutti gli eventi l’ingresso è gratuito.

Nella foto: il presidente della Fondazione Ticino Olona Salvatore Forte nel corso della presentazione video della mostra "Il mondo in trasformazione"