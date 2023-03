Rileggere Dante in tempi di guerra

Come rileggere la "Divina Commedia" in tempi di guerra.

Al via la rassegna dantesca firmata da Gianni Vacchelli

Se ne parlerà venerdì 24 marzo a Legnano, nel corso della prima serata della rassegna dantesca ideata e condotta dal professor Gianni Vacchelli, narratore, scrittore e docente legnanese. Il ciclo di incontri (in cartellone ce ne sono quattro) prende il via alla vigilia del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, che si celebra in Italia ogni 25 marzo. "Dante poeta e maestro di saggezza in tempi di trasformazione" comincia nel segno della guerra in corso da oltre un anno nel cuore dell’Europa. "Dante e la 'nostra pace' - ri-leggere la Commedia in tempi bellici" è infatti il titolo della conferenza in programma venerdì 24 marzo nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego alle 21.

La rassegna proseguirà a luglio al Castello Visconteo

Gli altri tre incontri della rassegna si terranno a luglio al Castello Visconteo con il seguente programma: giovedì 13 luglio, "Inferno canto XXX - 'Vedere' la parola falsificata"; giovedì 20 luglio, "Purgatorio canto XXVI - Il ritorno della poesia d’amore (Guinizzelli e Arnaut)"; giovedì 27 luglio, "Paradiso canto XXV - 'Ritornerò poeta': Dante, la poesia e la speranza". L'ingresso a tutte le serate sarà libero.

Nella foto di copertina: il legnanese Gianni Vacchelli, narratore, scrittore e docente esperto di Dante