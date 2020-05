Riapre la biblioteca: meglio prenotare i libri

Riapre la biblioteca, con un orario rimodulato e nuove regole dovute alle misure di sicurezza anti Covid.

Riapre la biblioteca: ecco come

Dopo il lungo periodo di chiusura dettato dalle decisioni governative, la biblioteca comunale di Cerro Maggiore riapre i battenti a partire da mercoledì 3 giugno 2020. A fronte delle necessità connesse al periodo di emergenza sanitaria e al rispetto delle misure di sicurezza previste dalle normative, i giorni e gli orari di apertura sono stati rimodulati: la biblioteca sarà accessibile il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 per il solo servizio di reso e presto/interprestito bibliotecario. Gli altri servizi, ovvero ricerca a scaffale, consultazione di materiale in sede, utilizzo sala studio e sala bimbi, postazioni internet e servizio emeroteca restano perora ancora temporaneamente sospesi.

Meglio prenotare prima il materiale desiderato

“Consigliamo a tutti di prenotare prima il materiale desiderato, in modo da recarsi in biblioteca per il solo ritiro, limitando così la permanenza in sede – dicono i bibliotecari – L’utenza può consultare il catalogo dei libri disponibili, leggere le anteprime e prenotare in autonomia il materiale direttamente sulla pagina Opac di Csbno (http://webopac.csbno.net) inserendo le proprie credenziali (se non le ricorda, può recuperarle in modo facile alla pagina http://webopac.csbno.net/forgot oppure telefonare in biblioteca allo 0331.423708 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 oppure può mandare una mail a biblioteca.cerro@csbno.net indicando i libri che intende prenotare). Inoltre restano attivi tutti i servizi della biblioteca e edicola digitale accessibili al link https://csbno.medialibrary.it/ con le stesse credenziali utilizzate per le prenotazioni. E’ possibile scaricare ebook, audiolibri, cd, dvd, quotidiani e riviste”.

Servizi online per tutti i gusti

“Ricordiamo infine altri interessanti servizi bibliotecari disponibili online: Risorse online gratuite per tutti i gusti, dai musei al teatro, dal cinema ai fumetti; Spotify Csbno, con le playlist e le selezioni musicali dei bibliotecari della rete Csbno; Noted’Arte, la serie YouTube dedicata ai grandi artisti e alle loro opere; Buonevibrazioniweb, la serie YouTube su musica e società; Tutorial per lavoretti di creatività, pensati dalle biblioteche della rete Csbno per le famiglie e i più piccoli”.

