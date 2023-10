Rho piange Babbo Natale, addio Raffaele Marano l'uomo dalla lunga barba bianca

E' scomparso nel primo pomeriggio di oggi a 81 anni, dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Rho Raffaele Marano che tutti a Rho conoscevamo per la sua lunga barba bianca che lo faceva assomigliare a Babbo Natale.

Una persona che non si tirava mai indietro che nella sua vita ha aiutato tanta gente

Raffaele era una persona attiva un uomo sempre positivo che faceva parte di diversi associazioni, dai Lions agli amici del Pomero, dal Maggio Rhodense alla Caritas, un uomo che non si tirava mai indietro. Una persona che ha sempre aiutato gli altri mettendosi in prima fila

Ogni Natale andava in Pediatria a consegnare i doni ai bambini ricoverati in ospedale

E' come se fosse morto un fratello - afferma Renato Volontè - presidente uscente del Lions Club Rho Fiera - Raffaele ha fatto davvero tante cose per aiutare gli altri. Dai pacchi donni per le famiglie povere della città, all'organizzazione delle visite oculistiche per i bambini delle scuole, alle iniziative che lo vedevano in prima persona contro l'inquinamento, alla consegna dei doni, ogni Natale, ai bambini ricoverati in ospedale nel reparto di Pediatria ovviamente vestito da Babbo Natale

Grafico di professione è stato per anni il testimonial della campagna natalizia dei salumi Beretta

Grafico di professione Marano ha aperto all'inizio degli anni '60 l'azienda di famiglia che oggi è gestita dal figlio Filippo. Negli anni ha realizzato lavori per numerosi clienti. Marano, grazie alla sua lunga barba bianca, è stato anche testimonial negli anni della campagna natalizia dei salumi Beretta. Marano è stato anche uno degli organizzatori della Fiera di Rho che fino a qualche anno fa si svolgeva nell'area all'angolo tra Corso Europa e via Cornaggia

Il sindaco Andrea Orlandi: "Una grave perdita per la nostra città"

La scomparsa di Raffaele Marano è una grave perdita per la nostra città - afferma il sindaco Andrea Orlandi - Rho ha sempre beneficiato del suo impegno sia civico che ambientale, storiche le sue battaglie contro l'inquinamento, sia per le sua attività di artista. Un uomo che ha sempre avuto una grande attenzione per gli ultimi e per i più deboli. Proprio per questa sua attenzione verso i meno fortunati è stato premiato con l'onorificenza civica all'ultima festa della Repubblica. Tutti lo ricorderemo per il suo sorriso e per la sua barba bianca che lo facevano assomigliare a Babbo Natale"