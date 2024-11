Restauro della Cappelletta di via San Clemente, avanzano i lavori

Cappelletta di via San Clemente a Cerro Maggiore, i lavori proseguono.

Cappelletta di via San Clemente, avanti col restauro

"Con soddisfazione ho potuto constatare il lavoro che si sta svolgendo sugli affreschi nella Cappelletta di via San Clemente , espressione artistica della tradizione contadina di Cerro che abbiamo deciso di voler recuperare al fine di conservare una importante testimonianza del passato. Un progetto, questo, che continua e rafforza l'opera del Comitato Rinascimento cerrese che vuole salvare piccoli e grandi opere dal degrado". Queste le parole dell'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede sul recupero dell’importante opera in paese. "Sinora si è proceduto con il restauro conservativo degli affreschi interni, opera importantissima per salvare la cappelletta a cui tanti cerresi sono devoti, anche se gli affreschi erano fortemente ammalorati dalle mancate manutenzioni mai portate a termine nel passato - sottolinea l’assessore - Ora inizia la fase della sistemazione dell'infrastruttura edile: muri, sottofondi, vespaio e tutto quanto serva a migliorare la conservazione futura degli affreschi e della stessa cappelletta".

L'entusiasmo del sindaco

Felice anche il sindaco Nuccia Berra: "Certamente questo lavoro ha visto molte questioni burocratiche, prima tra tutte il confronto con la Soprintendenza delle Belle Arti, ma grazie alla comunione d'intenti degli uffici comunali e del direttore lavori, che abbiamo scelto cerrese per rafforzare il sentimento e l'attenzione all'opera, ad ogni problema viene trovata la soluzione procedurale e passo dopo passo potremo ridare la giusta importanza anche alla cappelletta di via San Clemente come è stato fatto per l'affresco di via San Giovanni o per l'edicola votiva di via Crocefisso e per tante altre opere".