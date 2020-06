REstate in Città: via alla nuova rassegna di eventi

REstate in Città 2020, al via la rassegna di eventi estivi. Si comincia domenica 21 giugno alle 21.30 al Castello con gli storici Dik Dik in concerto. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria per tutte le iniziative

REstate in Città riparte in sicurezza

Dopo la necessaria e dovuta interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, la ripresa degli eventi culturali abbiatensi si presenta quest’anno ancor più vivace e ricca di appuntamenti: a partire da domenica 21 giugno e fino a sabato 12 settembre, il Castello Visconteo (e non solo) sarà animato da numerose e sempre diverse iniziative, che cittadini e turisti potranno vivere in totale sicurezza.

Serate musicali, silent yoga e silent zumba, spettacoli di cabaret e cinema all’aperto si alterneranno di settimana in settimana, agosto incluso, per un totale di quasi 40 appuntamenti, tutti gratuiti: un fitto programma che certamente saprà soddisfare le più svariate esigenze di svago, dal relax al movimento, dal film per famiglie alla visione più impegnata, dalla musica classica al rock contemporaneo.

Prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza di tutti i partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina. Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso. mi.it

