Regina Caterina con il suo ultimo romanzo al LetTHErario 2023

Domenica 3 settembre alle ore 21 si è svolto, presso la Sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il nono incontro della rassegna LETthéRARIO 2023 con la presenza della scrittrice Regina Caterina, organizzato dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem.

Si è dato inizio all' evento che è stato seguito da un pubblico molto interessato e partecipativo. Gli autori in programma erano Regina Caterina (Bari, 1954) scrittrice che ha presentato “Le Ragioni del Silenzio” e Guido Ranzani (Abbiategrasso, 1948) scrittore e poeta dialettale. Ranzani, che avrebbe dovuto presentare “Risott de Tanti Dialet. Puesii, Stori, Esempi”, era invece assente. Ha introdotto la serata il poeta, scrittore e storico cileno Julio Araya Toro, dando il benvenuto ai presenti e ringraziando pubblico, autori, biblioteca e Comune. Poi Araya Toro ha passato la parola allo scrittore, poeta e romanziere Alessandro De Vecchi, che ha introdotto e presentato l'opera di Caterina.

Poi la parola all’attrice Angela Volpe, in veste di relatrice e lettrice di tratti del libro, la Volpe ha descritto il libro cosi:

“Tutto ha inizio da una omissione seguita poi da una menzogna perpetrata nel tempo da Micaela che, in questo modo, intendeva proteggere le persone che ama. Ma, come spesso avviene nella vita, dopo che il senso di colpa che l’aveva accompagnata per molti anni s’era quietato e lei ormai si sentiva al sicuro, succede un fatto grave che la mette spalle al muro, e lei è costretta a raccontare quella scomoda verità a chi mai avrebbe dovuto conoscerla. Da quel momento sarà uno tsunami. Verranno messi in discussioni molti rapporti. Tutti quelli di chi non si riconoscerà nella propria vita fin lì vissuta, ora necessariamente e indiscutibilmente condizionata da quella menzogna…”.