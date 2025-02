Rassegna Anita Bollati, ecco il programma degli spettacoli

Rassegna Anita Bollati di Cerro Maggiore, ecco il calendario degli eventi.

Rassegna Anita Bollati, pronta l'edizione 2025

E' stato reso noto il calendario di spettacoli della Rassegna teatrale Anita Bollati, come sempre promossa dal Comune di Cerro Maggiore e dedicata all'illustre concittadina della frazione di Cantalupo e regina del teatro dialettale. L'edizione 2025, la 25esima, sarà come sempre un punto di riferimento nel panorama culturale locale oltre a un momento di grande partecipazione. Tutti gli spettacoli si svolgeranno dalle 21 all'auditorium comunale: si parte il 15 marzo 2025 con "Un capell pien de fiour" con la compagnia teatrale I sempr'Alegher (dialetto milanese), il 22 marzo sarà la volta di "Una cravatta uriginal" della Compagnia filodrammatica agratese (dialetto lombardo), sabato 29 marzo toccherà a "A l'ospizzi di veggett s'è liberaa on lett" con la compagnia I mal tra'insiea di Assago (dialetto lombardo) per chiudere sabato 5 aprile con "Ul curtil" dell'Associazione teatrale FamFumFrecc (dialetto milanese).

La parole dell'assessore e del sindaco

"La rassegna è molto più di una semplice programmazione teatrale: è un omaggio alla nostra cultura, un momento di aggregazione e un’occasione per riscoprire le radici della nostra comunità attraverso il teatro dialettale - dichiara Daniel Dibisceglie, assessore alla Cultura - Negli ultimi anni abbiamo assistito a un costante aumento di pubblico, segno che l’interesse per le nostre tradizioni è più vivo che mai. Questa crescita è un incentivo a proseguire con ancora più impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale". E il sindaco Nuccia Berra aggiunge: "L’entusiasmo con cui i cittadini partecipano a questi eventi dimostra quanto sia forte il legame con le tradizioni e quanto il teatro sia ancora oggi un potente mezzo di unione e condivisione".