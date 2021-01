Un giovane di 29 anni investito in sella alla propria bici a Vittuone. A Legnano una 55enne finisce contro un ostacolo

Ragazzo in bici investito sulla Statale 11

Ragazzo in bici di 29 anni investito a Vittuone: l’incidente è avvenuto lungo la Statale 11 alle 20.40 di ieri. Sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, allertati anche i carabinieri. Dopo il primo soccorso, il giovane è stato portato in codice giallo al Niguarda.

Legnano, 55enne con un veicolo contro un ostacolo

A Legnano un veicolo è finito contro un ostacolo attorno alle 22.20: l’incidente in piazza Carroccio, è giunta sul posto per soccorrere una 55enne l’ambulanza, mentre sono stati allertati anche carabinieri e vigili del fuoco. Ma alla fine la donna non ha necessitato del trasporto al pronto soccorso