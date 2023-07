Quinto appuntamento con LETtheRario con cucina naturista e oli essenziali

Domenica 2 luglio alle ore 21 si è svolto, presso il Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il quinto incontro della rassegna LETthéRARIO 2023, organizzato dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem (Gruppo Abbiatense Lettori e Autori), un interessante evento, con due temi inediti, molto seguito e partecipato del pubblico presente.

Il quinto evento di LETrheRario al castello Visconteo

Le autrici in programma erano Monica Oldani (Magenta, 1974) scrittrice, che ha presentato “Verdi Armonie: Cucina Vegetale” e Nina Adriá Pérez (Spagna, 1959) scrittrice, che ha presentato “Petali Tra le Mani”. Ha introdotto la serata il poeta, scrittore e storico cileno Julio Araya Toro, dando il benvenuto ai presenti e ringraziando pubblico, autori, biblioteca e Comune. Poi Araya Toro ha passato la parola allo scrittore e romanziere Alessandro De Vecchi, che ha dialogato, introdotto e presentato in forma magnifica l'opera di Oldani che ha descritto come dice la autrice nel prologo:

“Non c’è posto al mondo che io ami più della cucina. Non importa dove si trova, come è fatta: purché sia una cucina, un posto dove si fa da mangiare, io sto bene. Kitchen – Banana Yoshimoto. Ecco questa sono io. Quando lessi questo libro mi sentii subito rappresentata da questo passaggio. Sembrava scritta apposta per me, e ora eccomi qui, china sulla tastiera per scrivere il mio primo libro… e non poteva non essere che un libro di ricette. Questo ricettario nasce con l’idea di essere ‘un’oasi’ dove prendere ispirazione. Un libro come luogo? Sì proprio così, un posto dove trovare idee per una cucina a molti insolita, ad altri in linea con il proprio stile di vita. Ricette scritte in modo semplice, come passate da amica ad amica”.

La presentazione di Adrià

Poi De Vecchi ha presentato in forma brillante l'opera Adriá che ha descritto come dice la autrice nella presentazione del libro:

“In questo libro ho voluto spiegare la mia visione degli oli essenziali nella nostra vita e sotto diversi aspetti. Ho intrecciato alcune informazione del fiore o pianta (Titolo di ogni capito, cinque capitoli) con racconti personali della mia vita in modo cronologico, seguendo con l’approfondimento che comprende il mondo olistico, in concreto quello che ha che fare con l’aromaterapia, usi e conoscenza degli oli essenziali, impressioni, storia, tatto, olfatto, ecc. In più, circa 200 ricette e consigli che possiamo fare con gli oli. Cosmetica industriale versus cosmetica naturale tra altri argomenti sulla stessa linea”.

Una serata bellissima dove gli autrice si sono alternati per le domande e le risposte di il presentatore e anche per leggere tratti delle loro opere in forma molto coinvolgente, per raccontare la cucina naturista, vegetale e vegana, in forma semplice e senza convincere o convertire a nessuno. E come il olfatto, le aromi, le olì essenziale sono cappasse di convivere con noi in la nostra vita quotidiana. La prossima data sarà domenica 9 luglio alle ore 21, con gli scrittrice Erica Regalin e Giulia Conigliaro.