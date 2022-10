QC Terme arriva sul lago di Garda

QC Terme non si ferma. Dopo aver inaugurato nella scorsa primavera la nuova Spa newyorkese con vista sui grattacieli di Manhattan, il gruppo, fondato e guidato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio, annuncia per la fine dell’anno l’apertura di un nuovo spa resort sul Garda, nelle vicinanze del lago che gli darà nome.

Il nuovo spa resort sul lago di Garda

La nuova struttura disporrà di 78 camere, un’area benessere distribuita tra indoor e outdoor in stile QC. Come ci ha raccontato Cristina Confortola, Chief Operation Officer del gruppo leader del benessere, oggi impegnata a coordinare l’apertura tra poche settimane del nuovo resort.

“L’apertura di un nuovo centro è sempre emozionante, è l’inizio di un’avventura bella e carica di entusiasmo. Disporremo di Il tutto immerso in un suggestivo paesaggio collinare circondato da campi da golf di livello internazionale. Ogni volta che vediamo nascere una nuova struttura è sempre un momento intenso di entusiasmo che supera tutte le fatiche e difficoltà".



QC Terme cerca personale

Oggi QC Terme è alla ricerca di persone sia per l'hotel che nell’area wellness: "Cerchiamo persone motivate che si sappiano mettere in gioco e rispetto a tante altre imprese del panorama turistico alberghiero il nostro modello e le nostre caratteristiche offrono una situazione lavorativa non stagionale, un percorso di crescita continuativo, un ambiente stimolante con un respiro internazionale. Per ovviare alla crisi di lavoratori nel comparto stiamo studiando nuovi modelli che rendano più affascinanti i lavori richiesti nella filiera turistico-alberghiera. Cerchiamo chi si voglia impegnare nel food and beverage, nell’accoglienza, e poi figure direttive e assistenti di direzione, sul nostro sito di gruppo c’è la sezione Lavora con noi dove è possibile candidarsi” ha concluso Confortola.