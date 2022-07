Punkreas, il concerto per i 30 anni al RugbySound

Punkreas, la celebre band di San Lorenzo di Parabiago fa ballare tutti al Rugbysound di Legnano.

Punkreas, i primi 30 anni

Per i loro primi 30 anni di attività i Punkreas, nota band di san Lorenzo di Parabiago, si è regalata un bellissimo concerto nella nuova sede del RugbySound, quella all'isola del Castello. Sì perchè il gruppo, che si è esibito la sera di ieri, mercoledì 6 luglio 2022, è di fatto cresciuto insieme alla manifestazione quando ancora si svolgeva a Parabiago. E ora la prima volta sul palco di Legnano. L'occasione è stata il festeggiare i primi 30 anni tra dischi e concerti (anzi 30 + 2 visti i due anni di stop causa emergenza sanitaria Covid). E il concerto, che ha richiamato un buon pubblico, ha fatto centro: la band lo ha diviso in due parti, nella prima chiamata Anni Duemila ha riproposto i brani più recenti come "Voglio armarmi", "Sosta", per poi passare agli Anni Novanta con cavalli di battaglia quali "Il vicino", "Aca toro", "Tutti in pista" e altri ancora.

Oggi tocca a Irama

Stasera, giovedì 7 luglio 2022, il palco del RugbySound sarà tutto per Irama: pseudonimo di Filippo Maria Fanti, il cantautore e rapper italiano si esibirà alle 21.

Le foto: