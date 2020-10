“Puliamo il mondo” nel parco del Roccolo, domenica 11 ottobre. Quest’anno l’evento ha un valore speciale, è il simbolo della lotta di comuni e associazioni contro il progetto di discarica alle ex cave di Casorezzo.

“Puliamo il mondo” nel parco del Roccolo

Il parco del Roccolo aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo” organizzando per domenica 11 ottobre una mattinata di volontariato civico per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel parco intorno al sito individuato per la discarica di rifiuti tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo.

Per la prima volta la “Comunità del parco”, rappresentata dai Comuni convenzionati di Canegrate (capofila), Arluno, Busto Garolfo, Casorezzo, Nerviano e Parabiago e dalle associazioni (Circoli di Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano e Parabiago, Comitato cittadini antidiscarica), ha deciso di organizzare un evento collettivo di “Puliamo il mondo” per dimostrare ancora una volta la volontà comune di difendere e tutelare il proprio territorio.

Programma

La pulizia inizierà alle 9.30 con ritrovo al presidio “No discarica” in via delle Cave a Busto Garolfo, che si potrà raggiungere anche in bicicletta dai punti di partenza previsti in tutti i Comuni del parco (ritrovo 8.30). Il termine dell’attività è previsto intorno alle 12, per consentire il rientro in bicicletta ai punti di partenza entro le 12.30.

Il materiale necessario per la pulizia verrà distribuito a cura dell’organizzazione. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e la sottoscrizione del protocollo di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata a domenica 18 ottobre.

