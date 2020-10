“Puliamo il mondo” nei giardini delle scuole FOTO

“Puliamo il mondo” nei cortili delle scuole: gli studenti degli Istituti comprensivi Alighieri e Manzoni hanno assistito, venerdì 16 ottobre, alla messa a dimora di diverse piante da frutto.

“Puliamo il mondo” nei giardini delle scuole

Il Comune di Rescaldina e l’assessorato all’Istruzione, con la collaborazione degli Istituti comprensivi Alighieri e Manzoni, il Servizio volontario di vigilanza ecologica, la cooperativa lavoro e ambiente Solaris, hanno aderito all’edizione 2020 di “Puliamo il mondo“, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo promosso da Legambiente.

Venerdì 16 ottobre gli studenti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno assistito alla messa a dimora, nei giardini delle scuole e in alcune aree verdi comunali, di 21 piante da frutto come pesco, melo, pero e castagno. L’agronomo ha spiegato agli alunni l’importanza di questo gesto per l’ambiente, le modalità di messa a dimora e come vanno curate le piante.

“Gli studenti erano davvero entusiasti di aver partecipato a questa iniziativa – commenta il vicesindaco e assessore all’Istruzione Enrico Rudoni – I ragazzi delle medie, armati di vanga, hanno addirittura scavato loro stessi le buche. Anche quest’anno, aderendo alla giornata di ‘Puliamo il mondo’, continuiamo a dimostrare l’attenzione dell’Amministrazione e del paese verso le tematiche ambientali, che abbiamo inserito nel Piano di diritto allo studio. L’iniziativa è come un seme verso l’educazione ambientale e la sostenibilità, fondamentali per il futuro della nostra comunità”.

