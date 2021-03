Solo il 3% delle strade e delle piazze magentine sono intitolate a una donna. Troppo poche, per Progetto Magenta che lancia una campagna proprio in occasione dell’8 marzo: “Le donne hanno fatto la storia e l’hanno cambiata. Per questa ragione noi vorremmo celebrare così l’8 marzo quest’anno: vi chiediamo di indicarci il nome di una donna a cui vorreste dedicare una via, una piazza, uno spazio pubblico a Magenta”, afferma la capogruppo Silvia Minardi.

“Proponete donne a cui intitolare vie o piazze”

Potete mandare fino a tre proposte a questo link. “Noi proveremo a proporre l’elenco all’amministrazione comunale perché possa dedicare spazi pubblici alle donne e celebrare così il contributo di tutti alla storia dell’umanità”, conclude Minardi.

Le letture del Comune

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la biblioteca comunale ‘Oriana Fallaci’, in collaborazione con il gruppo di lettura ‘Rossomagenta’, propone un’iniziativa dal titolo ‘Femminile Singolare – Storie di donne speciali’.

“L’iniziativa – spiega il Sindaco Chiara Calati – è stata ideata per ‘celebrare’ alcune figure femminili poco note ma straordinarie, che hanno contribuito a cambiare la

posizione femminile da eterna periferia al centro della scena. Nata su proposta delle lettrici di uno dei due gruppi di lettura della nostra biblioteca, e che ringrazio per la sensibilità e il lavoro di ricerca e di sintesi svolto, l’iniziativa ripercorre la vita e le storie di donne che hanno combattuto con il proprio tempo, hanno superato ostacoli, incomprensioni, condanne, pregiudizi, affermandosi grazie al proprio talento e alla propria audacia e tenacia; singolari appunto”.

8 marzo, 8 storie

8 marzo, 8 storie di donne attraverso 8 libri da conoscere in 8 giorni. 8 video, realizzati al Teatro Lirico, dove le lettrici del gruppo di lettura ‘Rossomagenta’ daranno voce ad alcune figure femminili poco note attraverso la lettura dei passi di 8 libri a loro dedicati. Da lunedì 8 marzo, per 8 giorni, la pagina Facebook della biblioteca ospiterà un video al giorno.