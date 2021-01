Pro loco Gaggiano: nuovo cda e nuovo presidente

Pro loco Gaggiano: Patrick Calvi presidente al posto del dimissionario Lorenzo Benassi. Ecco il nuovo cda: “L’associazione sono tutti i gaggianesi che vogliono impegnarsi”

La Pro loco Gaggiano aggiorna il proprio cda ed elegge il proprio nuovo presidente: l’assemblea tenutasi pochi giorni fa ha individuato in Patrick Calvi, già consigliere, il nuovo presidente al posto del dimissionario Lorenzo Benassi. Con lui il vicepresidente Giovanni Li Causi, volto dello street food gaggianese e ciclista per passione, e il già segretario Jacopo Finocchi, che riconferma il proprio ruolo, così come Emanuela Viaro. A completare la rosa del nuovo gruppo dirigente, la nuova entrata Pierangela Verza, nel ruolo di tesoriera.

Questa la nota della Pro loco: “Sono già passati tre anni dalla nascita dell’Associazione Pro loco Gaggiano, tre anni ricchi di eventi, iniziative e sfide messe in scena da un gruppo di oltre 80 soci, tre anni volti a valorizzare il territorio di Gaggiano e il suo tessuto sociale”.

"Il nuovo cda affronta con entusiasmo la sfida che gli si pone davanti, quella di proseguire con le attività lanciate dalla Pro loco nei suoi primi anni di vita, una sfida importante ma stimolante, che nonostante la situazione attuale si prepara ad affrontare con la determinazione e la passione che da sempre contraddistinguono il nostro gruppo – la nota prosegue – La Pro loco non è il presidente o il direttivo, e neppure il gruppo di soci attuali: la Pro loco Gaggiano sono tutti i gaggianesi, di frazione o capoluogo, più e meno giovani, che hanno voglia di mettersi in gioco per rendere il nostro paese più attivo, solidale e unito. Per questo l'invito è rivolto a tutti i cittadini di Gaggiano che abbiano voglia di mettersi in gioco: le iscrizioni sono sempre aperte, la Pro loco c'è".