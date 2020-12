Presepe di Olona Viva, via ai lavori: quest’anno sarà in stile romano FOTO

Presepe di Olona Viva, l’associazione di San Vittore Olona è al lavoro per realizzare il tradizionale opera in piazza della chiesa parrocchiale.

Presepe di Olona Viva, l’opera prende forma

Ogni anno, nel periodo natalizio, sulla piazza della chiesa parrocchiale, i cittadini di San Vittore Olona (ma non solo) sanno di poter trovare il presepe dell’associazione Olona Viva. E quest’anno non sarà da meno. La mattina di oggi, sabato 5 dicembre 2020, i membri dell’associazione hanno infatti dato via ai lavori di realizzazione dell’opera. “Quest’anno il presepe sarà in stile romano, speriamo piaccia a tutti i nostri concittadini” commentano i volontari. L’opera sarà ben visibile da tutti, compresi gli automobilisti di passaggio sulla statale del Sempione.

In tutti questi anni la Natività creata dal gruppo ha sempre riscosso molto successo lasciando il segno per la sua originalità.

Le foto:

