Presentato al pubblico il film "Miracolo a Corbetta"

La ben nota storia del Miracolo di Corbetta è diventata un film di 40 minuti che potrà essere visto e acquistato anche in Dvd.

Presentato al pubblico "Miracolo a Corbetta"

La storia del Miracolo di Corbetta, supportata da dati e documenti storici, è ben nota. Tre ragazzi giocano sulla piazza antistante la chiesetta di San Nicola, sono Cesare dello Stampino, Antonio della Torre ed il fratello Giovanni Angelo, di dieci anni, sordomuto dalla nascita, chiamato familiarmente Novello. Sulla facciata della chiesetta è dipinta un’immagine della Madonna, seduta in trono, con in grembo il Bambino Gesù.

Quel giorno i tre ragazzi stanno giocando sulla piazzetta, quando all’improvviso un grido, con voce articolata: “II Bambino! La Madonna!” interrompe il gioco ed attira l’attenzione di tutti. È proprio Giovanni, il bambino sordomuto ad accorgersi per primo che Gesù Bambino è sceso sulla piazza a giocare con loro. Il suo urlo, la meraviglia, la gioia e nello stesso istante riacquista l’uso della parola. Il Bambino Gesù, lasciato il quadro, e sceso in piazza, osserva il gioco dei tre ragazzi. La Madonna accortasi della fuga del Bambino scende anche lei sulla piazza a riprenderlo, come una buona mamma. I ragazzi, riavutisi dallo stupore, lasciano il gioco e corrono a raccontare il fatto ai genitori, e la notizia si diffonde veloce, nel piccolo borgo e in tutto il circondario. Novello parla, mentre prima era muto e sordo! Questo è il primo miracolo di una lunga serie.

La presentazione il 2 aprile in parrocchia

Martedì 2 aprile, presso la chiesa parrocchiale di San Vittore martire di Corbetta è stato presentato ufficialmente il film "Miracolo a Corbetta” che narra delle vicende del primo miracolo del 1555 del santuario di Corbetta. Il film, con la regia di Marco Capelli, la sceneggiatura dello storico Andrea Balzarotti, e le musiche originali del M° Fabio Prina, nella sua prima ha avuto la presenza di un pubblico numeroso.

La chiesa gremita di tantissima gente ha accolto la presentazione e la proiezione con ampi consensi. “Miracolo a Corbetta”, nella fase di ideazione, doveva essere un breve cortometraggio, poi, pian piano, è diventato un film di 40 minuti che verrà anche distribuito in DVD. Tutti gli attori, che hanno partecipato alla realizzazione del film, sono non professionisti che si sono appassionatamente impegnati in questa bella avventura fortemente identitaria per la città di Corbetta che ha interessato la storia e la fede della comunità.

Franco Vallone