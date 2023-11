Premio Tirinnanzi: il pubblico incorona Diego Conticello

La 41esima edizione del Premio di poesia Città di Legnano-Giuseppe Tirinnanzi ha visto il trionfo di Diego Conticello e l’omaggio alla carriera per il celebre cantautore Eugenio Finardi.

Premio Tirinanzi: Diego Conticello vince la sezione italiano

Con "Liriche terrestri", Conticello ha convinto la giuria popolare che ha deciso di assegnargli il premio finale per la sezione italiano, superando Cristina Alziati ("Quarantanove poesie e altri disturbi") e Silvia Bre ("Le campane").

L’evento, organizzato dalla Famiglia Legnanese, dalla Fondazione Tirinnanzi e dal Comune di Legnano, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Città Metropolitana di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il contributo della Regione Lombardia, è nato nel 1980 per omaggiare Giuseppe Tirinnanzi, nato in Toscana ma legnanese di adozione, che alla sua fortunata attività di imprenditore ha affiancato un'intensa e appassionata attività letteraria mai interrotta.

La cerimonia di premiazione nel pomeriggio di sabato 25

L’edizione 2023 è andata in scena nel pomeriggio di sabato 25 novembre nel Teatro Talisio Tirinnanzi di piazza 4 Novembre. La cerimonia di premiazione si è aperta con la lettura del testo "Cane" del giovanissimo Pietro Cardelli, al quale è stato assegnato il Premio Opera prima per "Tu devi prendere il potere". Dopodiché, è iniziata la sfida tra i tre finalisti scelti tra 176 opere candidate e Alzati, Bre e Conticello hanno iniziato a leggere le loro opere. Presente sul palco la giuria presieduta da Franco Buffoni e composta da Uberto Motta, Fabio Pusterla, dal segretario del Premio Luigi Crespi, dal presidente della Fondazione Tirinnanzi Alberto Tirinnanzi, dal presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, da Marco Tirinnanzi e dal rappresentante del Comune di Legnano Stefano Mortarino.

Come da tradizione a decretare il vincitore è stato il pubblico

Come da tradizione, il pubblico in sala è stato invitato a votare le opere proposte. Dopo un esaltante testa a testa, Diego Conticello si è aggiudicato la sezione italiano con 94 voti, mentre Cristina Alziati ne ha totalizzati 90 voti e Silvia Bre si è fermata a 19. A premiarlo è stato l’assessore alla Cultura Guido Bragato.

Il vincitore, meravigliato, ha dichiarato:

"Sono veramente incredulo rispetto a quanto successo stasera. Cristina e Silvia sono autrici che leggo da sempre, e non mi aspettavo davvero di vincere".

Enea Biumi con "Sfulcìtt" premiato per la sezione dialetto

Nella sezione dialetto ha trionfato Enea Biumi con "Sfulcìtt", premiato da Marco Tirinnanzi. Dopo la lettura dell’opera, è andato in scena un gustoso siparietto di confronto su alcuni espressioni dialettali, che ha divertito il pubblico con ricordi di altri tempi.

Il Premio alla carriera è andato al cantautore Eugenio Finardi

A salire sul palco è stato poi Finardi che, accompagnato al pianoforte dal maestro Gabriele Toia, ha interpretato quattro canzoni del proprio ricchissimo repertorio: "Le ragazze di Osaka", "Dolce Italia", "La Radio" ed "Extraterrestre". A consegnargli il Premio alla carriera, attribuito per la sua ricerca linguistica, tematica e per l’impegno civile, è stato il sindaco Lorenzo Radice.

Nella foto di copertina: Diego Conticello con l'assessore Guido Bragato