Premio letterario nazionale “Versi e parole in Lomellina”: vince Alessio Baroffio

La giuria della seconda edizione del premio letterario nazionale “Versi e parole in Lomellina” 2020, dopo aver valutato le opere degli scrittori, ha decretato vincitore della sezione narrativa il rescaldinese Alessio Baroffio, presidente dell’associazione Ravello C’è. Il racconto che ha trionfato si intitola “Il broplema” e parla di dislessia. Baroffio è stato premiato sabato 24 ottobre alla biblioteca di Mortara.

Baroffio è anche un poeta molto apprezzato e, a colpi di versi, continua a conquistare prestigiosi premi; tra i più recenti, si è classificato al secondo posto della sezione poesie in dialetto del concorso letterario nazionale di poesia e narrativa “Città di Rescaldina” con il componimento “A me ultima puesia”.

