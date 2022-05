Legnano

Premiati 114 studenti con 119 componimenti

Premio di Poesia e narrativa “Giovanni da Legnano" a Villa Jucker a Legnano

Premio di Poesia e narrativa “Giovanni da Legnano"

Sabato pomeriggio a Villa Jucker a Legnano sono stati premiati 114 studenti con 119 componimenti, edizione ventisette del Premio di Poesia e narrativa “Giovanni da Legnano” dedicato a studenti delle scuole medie dei distretti di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Magenta e Castellanza. Quest'anno, la consegna del Premio di Poesia e narrativa Giovanni da Legnano è stata arricchita anche dalla presenza della musica, da parte della pianista Beatrice Di Stefano, classe 2006, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. L’introduzione è stata fatta dalla Segretaria del Premio Maria Teresa Padoan e dal presidente della Famiglia Legnanese

Gianfranco Bononi. A chiudere il pomeriggio un intervento di Monsignor Angelo Cairati, prevosto della Città di Legnano e Presidente di Giuria.

I premiati

I finalisti del Premio di Poesia e narrativa Giovanni da Legnano di livello A per studenti delle scuole medie di 2° grado con 21 partecipanti con 24 componimenti Colombo Lisbet Beatrice, Cozzi Andrea Luigi, Lo Bosco Marella, Marinello Alessandra. Livello B per studenti scuole medie inferiori con 49 partecipanti con 51 componimenti Bartolo Alessandro, Invernizzi Marco, Liperoti Annalisa, Tedesco Christian. Premio di Poesia e narrativa Giovanni da Legnano di livello A per il triennio delle scuole medie superiori con 13 partecipanti, Bardelli Marta, De Clementi Eleonora, Macrì Denise, Vignoni Elisa. Per il livello B, 3° anno S.M. inferiore e biennio superiore con 19 partecipanti Cipolletti Emma, Ferioli Rachele, Panigatti Greta, Vilardo Giulia.

Per quanto riguarda la narrativa storica del premio di Poesia e narrativa Giovanni da Legnano per il livello A per studenti delle scuole medie di 2° grado con 6 partecipanti i finalisti sono Paganini Rachele, Rabellotti Alessia, Zanon Damiano. Per il livello B, studenti scuole medie inferiori con 6 partecipanti Campa Federico, Meneghin Giulia, Simone Samuele.